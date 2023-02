Color run night Charnizay Charnizay Catégories d’Évènement: Charnizay

Indre-et-Loire Charnizay Parcours de 5km.

Départ à la tombée de la nuit.

Échauffement musical avec objectif forme.

A chaque km, une projection de couleur phosphorescente. Ce n’est pas une compétition, chacun va à son rythme, nul besoin d’être athlète pour participer le but est de s’amuser en famille ou entre amis. Un kit est distribué à chaque participants avec un tee shirt, une lampe frontal, des accessoires fluos et un sachet de poudre.

Un final en apothéose ! De la musique, des animations, une structure gonflable, des lancers de couleurs groupés et même un foodtruck pour les plus gourmands … Parcours de 5km.

Départ à la tombée de la nuit.

Parcours de 5km.

Départ à la tombée de la nuit.

A chaque km, une projection de couleur phosphorescente. Ce n'est pas une compétition, chacun va à son rythme, nul besoin d'être athlète. Un final en musique, animations, une structure gonflable, des lancers de couleurs groupés et même un foodtruck. evasionsports37@gmail.com +33 6 89 83 51 16

