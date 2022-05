COLOR RUN Commercy Commercy Catégories d’évènement: 55200

Commercy

COLOR RUN Commercy, 11 juin 2022, Commercy. COLOR RUN Commercy

2022-06-11 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-11

Commercy 55200 Samedi 11 juin 2022 à Commercy Ouverture à 13h30 et départ à 14h30 RDV au cosec derrière le collège des tilleuls (rue de la porcherie) Boucle de 2km à réaliser une ou deux fois – Buvette sur place Inscription et règlement auprès de Emma au 0676309065 ou Morgane au 0652207759. +33 6 76 30 90 65 Commercy

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 55200, Commercy Autres Lieu Commercy Adresse Ville Commercy lieuville Commercy Departement 55200

Commercy Commercy 55200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commercy/

COLOR RUN Commercy 2022-06-11 was last modified: by COLOR RUN Commercy Commercy 11 juin 2022 55200 Commercy

Commercy 55200