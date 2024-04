Color Run Bey, dimanche 28 avril 2024.

Color Run Bey Saône-et-Loire

L’association des parents d’élèves de l’école de Bey organise son deuxième Color Run ! 2 parcours seront proposés, un de 2km et un de 5km. Venez célèbrer le partage, le bien-être et le plaisir autour de valeurs sportives et fédératrices avec nombreux coureurs ! 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:45:00

fin : 2024-04-28 16:00:00

12 place de l’Église

Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bey.apeeb@gmail.com

L’événement Color Run Bey a été mis à jour le 2024-04-03 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III