Aisne Itancourt 8 8 L’espérance d’Itancourt vous donne rendez-vous le samedi 15 octobre pour la 3ème édition de son Color’Run au Parc de la Marquette à Itancourt.

Départ 14h00.

Tarif 8€.

Inscriptions : https://colorun-itancourt.adeorun.com/

Inscriptions possible le samedi 8 octobre au sein du magasin Intersport de Saint-Quentin de 10h à 12h. +33 6 84 10 16 70 https://colorun-itancourt.adeorun.com/infos Itancourt

