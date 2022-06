Color Run

2022-08-27 – 2022-08-27 Rendez-vous au Lac, pour la 2ème édition de la Color Run au profit de la Ligue contre le Cancer. Trajet de 5 kms, à votre rythme.



Kit de course : 1 paire de lunette, 1 tee-shirt, 1 sac de couleur.

Retrait des Kits de courses dès 17h30.



