Color people run Zone commerciale Cap Fourchon Pont-de-Crau, dimanche 14 avril 2024.

Color people run Course à pied familiale et festive, toute en couleurs. Dimanche 14 avril, 10h00 Zone commerciale Cap Fourchon

La Color Run, proposée par l’association Cap Fourchon, revient pour une 4e édition qui s’annonce encore haute en couleur.

Cinq kilomètres, 4 stations et une arrivée festive avec Dj, food-truck et un bouquet final de poudre colorée attendent les coureurs.

Ouverture du village sur le parking de Keep Cool et Midas à 8h et départ de la course à 10h30. Inscription sur place et via la page facebook Color People Run.

Zone commerciale Cap Fourchon 13200 Arles Pont-de-Crau 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://capfourchon.com/