Color people run Arles, dimanche 14 avril 2024.

Color people run Arles Bouches-du-Rhône

Color People Run ARLES ! Le 5 km le plus amusant du monde revient sur la Ville d’Arles le 14 avril !

Hey ! #HOLIJOGGEURS nous serons de retour sur la belle Ville D’ARLES le 14/04/2024 en mode Printemps. C’est plus fort que nous, on aime trop vous chouchouter

PROGRAMME DE VOTRE MATINÉE COLORÉE

– 8H: Ouverture du village CPR (Remise du kit de départ)

Lieu PARKING kEEP COOL FOURCHON

– 9h Début du festival

– 10H30: Départ de la CPR

– 12H00 Fin de la Course CPR



INFO PRATIQUE

Parking gratuit

[Nous comptons sur vous pour préserver et respecter l’environnement ]

TICKETS COLOR PEOPLE RUN TARIF

Ici [Les 100 premières places à 17€99]

A partir de 15€99 frais de location inclut de 15ans

En dessous de 10 ans accompagnés d’un adulte , les enfants ont le même kit que les grands au tarif de 7€99 (Frais de gestion inclus)

C’est quoi ?

Une course à pied ludique Holi avec des Happy People qui se trémoussent sur un parcours de 5km, ponctué de 5 portes de couleur, tout ça en famille et en musique avec un Festival Djs suivi d’un Holi Time !

Pour qui ?

Pour TOUS, tant que tu es de bonne humeur, et que tu es motivé… pour parcourir les 5km les plus colorés de ta vie ! Viens avec ton père, ta petite sœur, tes copains de classe, ton fils…Même ton chien peut venir !

Comment s’habiller ?

Un short ou un bermuda confortable, une paire de baskets, et nous vous fournissons

– Votre T-Shirt officiel de la course.

– Votre dossard

– 1 Paire de lunettes

– 1 Sachet de poudre à l’arrivée pour le lancer de fin de course

– Bonbons & Rafraichissement à l’arrivée

Qu’est ce qu’il va vous arriver ce jour-là ?

Il se peut que l’excès de couleurs vous donne le sourire pendant toute la journée. En plus, vous pourrez danser à l’arrivée, et comparer la dose de couleurs que vous aurez reçue Attention ! La joie est contagieuse…

.

Cette poudre de couleur, c’est quoi ?

De l’amidon de maīs et des colorants alimentaires, c’est tout ! La poudre officielle Color People est garantie respectueuse de l’environnement et des personnes. Nous l’avons testé pour vous et … approuvé ! Vous l’avez trouvé dans les Holi party by L’Agence la Ds France au festival Solidays 2015/16/17, ou dans l’un des 500 événements fournis par Holifrance !

[Certifié 100% non polluant]

————————————————-

Dans tous les cas, vous savez que le Dim 14 avril 2024 il se passera quelque chose dont vous vous souviendrez

ETES VOUS PRET POUR DEVENIR UN HOLI JOGGEUR en 2021 ? 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

Cap Fourchon Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

