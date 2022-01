COLOR OBSTACLE RUSH TOULOUSE 2022 Toulouse, 2 avril 2022, Toulouse.

COLOR OBSTACLE RUSH TOULOUSE 2022 HIPPODROME DE LA CÉPIÈRE 1 Chemin des courses Toulouse

2022-04-02 – 2022-04-02 HIPPODROME DE LA CÉPIÈRE 1 Chemin des courses

Toulouse Haute-Garonne

29.9 EUR 29.9 44.9 Cette course ludique revient à Toulouse sous forme du parcours de 5km avec ses 20 obstacles palpitants, 6 stations de couleurs, 20 zones de musique et le festival de couleurs rayonnant – et avec beaucoup plus !

Il se passe aussi beaucoup de choses en dehors du parcours!

Les échauffements déjantés sont garantis pour vous faire rire (attention, il y a une chance pour des averses de couleur à chaque échauffement…).

Les «Obstacles zone de repos» personnalisés sont un endroit idéal pour s’amuser avant ou après votre départ et les festivals de couleurs de la ligne d’arrivée complètent votre look coloré!

Le Color Obstacle Rush est un événement unique combinant le plaisir d’une course poudrées de couleurs, le frisson d’un parcours d’obstacles et l’ambiance d’un festival de musique !

