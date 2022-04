Color life Besançon Besançon, 22 mai 2022, Besançon.

Color life Besançon Parc de la Gare d’eau 2 Avenue de la Gare d’Eau Besançon

2022-05-22 13:00:00 – 2022-05-22 17:00:00 Parc de la Gare d’eau 2 Avenue de la Gare d’Eau

Besançon Doubs Besançon

EUR 7 15 Organisée par les étudiants de l’école de commerce IMEA et la Ligue contre le cancer Comité du Doubs (Besançon), la Color Life est une course festive et solidaire de 5 km.

Venez courir ou marcher en famille, entre amis, entre collègues et traversez des jets de poudres multicolores.

Tous les bénéfices récoltés sont reversés à la Ligue contre le cancer de Besançon pour l’aide aux malades, la recherche, l’information et la prévention.

cd25@ligue-cancer.net +33 3 81 81 70 41 https://www.helloasso.com/associations/la-ligue-contre-le-cancer-comite-du-doubs—besancon/evenements/color-life-22-mai-2022?fbclid=IwAR3cI65cy0ztVtk-xpU15Dp9bdcEhuPjZCjGYa6Vt5F1B_P_3Rd-cbKfvFM

