15 19 EUR Le Comité des Fêtes du Faubourg d’Allier organise pour la deuxième fois un “Color Tour” (course et marche), fun et familial mais également solidaire pour fêter ensemble l’arrivée du printemps !

Encore plus de fun cette année avec des obstacles ou surprises à chaque “color point” / 5 “color point” = 5 lancers de poudre de couleurs différentes !!

10h00 : Échauffement en musique avec Ophélie de O’fit Zumba

10h30 : Départ du cortège avec les coureurs puis les marcheurs

Final : Holi Time (lancer de poudre) avec tous les participants

(NB : poudre de qualité végétale, certifiée non allergène, sans risques pour vous et l’environnement)

Animation musicale avec la Batucada des Machine’s Percu

Village d’exposants (initiation yoga, étirements, coach sportif, stand leclerc sport,…) et marché de printemps (artisans et producteurs)

Pour prolonger la tradition indienne qu’est le “holi day”, possibilité de déguster un Buddha Bowl (à base de riz et poulet ou en version végétarien), cuisiné par le restaurant Le Petit Agité de Decize.

Restauration rapide (frites, saucisses…) et buvette sous chapiteaux.

Une partie des bénéfices des inscriptions adultes sera reversée à l’association ECLAS : Ensemble Contre l’Amyotrophie Spinale de type 1

Inscription en ligne jusqu’au 5 mars (CF site Internet)

https://comite-des-fetes-du-faubourg-d-allier-1.s2.yapla.com/fr/event-35279?fbclid=IwAR06El92eUWw2QUDUQfPlHoaMvHeI0KjizYPHtdZbQu8COrrX32950Cpo_o

