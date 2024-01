Color Fun Tour Decize, dimanche 24 mars 2024.

Color Fun Tour Decize Nièvre

Le Comité des Fêtes du Faubourg d’Allier organise pour la troisième année un « Color Tour » (course et marche), fun et familial mais également solidaire pour fêter ensemble l’arrivée du printemps !

Programme détaillé à venir mais dores et déjà une course spéciale super héros pour les 4-10 ans sera programmée. .

Place du 8 Mai 1945

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24



L’événement Color Fun Tour Decize a été mis à jour le 2024-01-23 par 58_OT SUD NIVERNAIS