Color fun Hirsingue Hirsingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirsingue

Color fun Hirsingue, 26 août 2022, Hirsingue. Color fun

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

2022-08-26 13:30:00 – 2022-08-26 18:00:00 Hirsingue

Haut-Rhin Hirsingue 0 EUR Traditionnelle fête de fin d’été dédiée aux jeunes de 10 à 18 ans ayant participé aux animations de l’été. Une après-midi haute en couleurs pour clore la saison estivale, avec des animations sportives et ludiques, suivi d’un lâcher de poudres colorées. Venir obligatoirement avec un tee-shirt blanc.

A 18h, petit apéro offert aux familles. Traditionnelle fête de fin d’été dédiée aux jeunes de 10 à 18 ans ayant participé aux animations de l’été. Une après-midi haute en couleurs pour clore la saison estivale, avec des animations sportives et ludiques, suivi d’un lâcher de poudres colorées. Hirsingue

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hirsingue Other Lieu Hirsingue Adresse 24 rue de l'Ill Hirsingue Haut-Rhin Ville Hirsingue lieuville Hirsingue Departement Haut-Rhin

Hirsingue Hirsingue Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hirsingue/

Color fun Hirsingue 2022-08-26 was last modified: by Color fun Hirsingue Hirsingue 26 août 2022 24 rue de l'Ill Hirsingue Haut-Rhin

Hirsingue Haut-Rhin