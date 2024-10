Color Festival Gonneville-sur-Honfleur, samedi 14 juin 2025.

Color Festival

Stade Pinel Gonneville-sur-Honfleur Calvados

Le samedi 14 juin 2025, Honfleur vibrera au rythme du Color Festival!

Organisé par l’Office de Tourisme, cet événement festif et dynamique laisse place au fun!

Des lancers de poudre colorée

Annoncés par un compte à rebours, des lancers de poudre colorée viendront également rythmer la soirée pour une expérience visuelle spectaculaire et haute en couleurs !

T-shirt blanc et lunettes conseillés pour vivre le moment à fond!

Programme à venir.

Le samedi 14 juin 2025, Honfleur vibrera au rythme du Color Festival!

Organisé par l’Office de Tourisme, cet événement festif et dynamique laisse place au fun!

Des lancers de poudre colorée

Annoncés par un compte à rebours, des lancers de poudre colorée viendront également rythmer la soirée pour une expérience visuelle spectaculaire et haute en couleurs !

T-shirt blanc et lunettes conseillés pour vivre le moment à fond!

Programme à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14 22:00:00

Stade Pinel

Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie contact@ot-honfleur.fr

L’événement Color Festival Gonneville-sur-Honfleur a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Honfleur-Beuzeville

samedi 14 juin 2025 Color Festival Gonneville-sur-Honfleur Color Festival Stade Pinel Gonneville-sur-Honfleur Calvados 2025-06-14 à 17:00:00 .Le samedi 14 juin 2025, Honfleur vibrera au rythme du Color Festival! Organisé par l’Office de Tourisme, cet événement festif et dynamique laisse place au fun! Des lancers de poudre colorée Annoncés par un compte à rebours, des lancers de poudre colorée viendront également rythmer la soirée pour une expérience visuelle spectaculaire et haute en couleurs ! T-shirt blanc et lunettes conseillés pour vivre le moment à fond! Programme à venir.