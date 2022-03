Color Festival Colors Festival Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Color Festival Colors Festival Paris, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 02 avril 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 19h00

Nouveau lieu donc nouvelle scénographie ! Sur +700m2 des installations XXL, immersives et participatives vous plongeront dans l’univers du street art du 2 avril au 8 mai. Un panel de 65 artistes venus des 4 coins du monde

Des ateliers pour les enfants et des live paintings haut en couleurs

Un festival où petits et grands pourront se régaler Si une œuvre d’art devait être un festival, ce serait sans aucun doute le Colors Festival. Pour le plus grand plaisir des yeux, tu seras plongé dans un univers de peintures en tout genre. Street artistes, peintres, illustrateurs, photographes… Tous vous font découvrir leur univers haut en couleurs. Car pour sa seconde édition, le Colors Festival a vu les choses en grand : une programmation internationale, des ateliers dédiés aux enfants, des nocturnes et du live painting bref tu ne sauras plus où donner de la tête. Une chose est sûre, si tu prends ta place tu seras verni ! Colors Festival Paris 27 boulevard Jules Ferry (Paris 11) Paris 75011 Contact : Expo;Solidarité;Street-art

