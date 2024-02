Color Day’Lire Amiens Amiens, samedi 25 mai 2024.

La Color Run la plus Fun

Un festival unique en plein cœur d’Amiens avec une programmation 100% Electro, des challenges en équipe et un lâcher de couleurs

La Color Run la plus populaire des Hauts-de-France, qui réunit chaque année plus de 1200 participants autour d’un magnifique lâché de couleurs rythmé par des DJ sets électro

La Color Daylire est une course couleur organisée à Amiens au parc du Grand Marais. Cette épreuve de 5 km à allure libre (course, marche) est ouverte à tous à partir de 7 ans. C’est une course fun qui vous fera découvrir le parc du Grand Marais d‘Amiens dans une ambiance colorée.

Vivez des explosions de couleur à chaque passage kilométrique puis rejoignez l’aire d’arrivée pour le bouquet final de ce feu d’artifice de couleur !

Le pass dancefloor est compris dans votre inscriptions mais vous avez la possibilité d'en acheter d'autre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 18:00:00

fin : 2024-05-25

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

