Vide Grenier Parc de la maison de la Nature (ancien camping), 23 juillet 2023, Colonzelle.

Le tennis club de Colonzelle organise un Vide grenier à l’ombre des arbres du parc de la nature (ancien camping).

2023-07-23 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-23 14:00:00. .

Parc de la maison de la Nature (ancien camping)

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The tennis club of Colonzelle organizes a garage sale in the shade of the trees of the park of the nature (old camping)

El club de tenis de Colonzelle organiza una venta de garaje a la sombra de los árboles del parque de la naturaleza (antiguo camping)

Der Tennisclub von Colonzelle organisiert einen Flohmarkt im Schatten der Bäume des Naturparks (ehemaliger Campingplatz)

