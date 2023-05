Recital de piano Rebecca Chaillot 10 Rue de la Mairie, 21 mai 2023, Colonzelle.

Liszt et Ravel seront à l’honneur dans ce concert donné par Rébecca Chaillot.

2023-05-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. EUR.

10 Rue de la Mairie Le petit Palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Liszt and Ravel will be in the spotlight in this concert given by Rébecca Chaillot

Liszt y Ravel estarán en el punto de mira en este concierto ofrecido por Rébecca Chaillot

Liszt und Ravel stehen im Mittelpunkt dieses von Rébecca Chaillot geleiteten Konzerts

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes