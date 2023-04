La chute infinie des soleils 10 Rue de la Mairie, 7 mai 2023, Colonzelle.

Lecture de la Chute infinie des soleils, texte s’inspirant de l’histoire des naufragé.es de Tromelin – esclaves malgaches abandonné.es 15 ans sur une île minuscule de l’océan indien- pour questionner l’humain face au néant, pour questionner l’espoir..

2023-05-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

10 Rue de la Mairie Le petit palais de Chaillot

Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Reading of the Infinite Fall of the Suns, a text inspired by the story of the shipwrecked of Tromelin – Malagasy slaves abandoned for 15 years on a tiny island in the Indian Ocean – to question the human face of nothingness, to question hope.

Lectura de La infinita caída de los soles, texto inspirado en la historia de los náufragos de Tromelin -esclavos malgaches abandonados durante 15 años en una pequeña isla del océano Índico- para interrogar al ser humano ante la nada, para cuestionar la esperanza.

Lesung von La Chute infinie des soilsils (Der unendliche Fall der Sonnen), ein Text, der sich an der Geschichte der Schiffbrüchigen von Tromelin orientiert – madagassische Sklaven, die 15 Jahre lang auf einer winzigen Insel im Indischen Ozean ausgesetzt waren -, um die Frage nach dem Menschen im Angesicht des Nichts zu stellen, um die Frage nach der Hoffnung zu stellen.

