Fête de la lumière & marché de Noël colonnes, mascaret Blanquefort, 9 décembre 2023, Blanquefort.

Retrouvez la fête de la lumière samedi 9 dècembre dès 14h15 qui sera associée cette année au marché de Noël DE 15H30 À 20H30 – HALLE DES COLONNES

Arpentez les étals du marché de producteurs, artisans, ainsi que des associations solidaires. Le tout en dégustant de bons produits à l’espace restauration !

Au programme :

Aux Colonnes :

SALLE 2

14H15-15H CINÉ-GOÛTER

« L’incroyable Noël de Shaun le mouton » de Steve Cox. (6€)

MÉDIATHÈQUE ASSIA DJEBAR

15H-15H30 CONTES (DÈS 5 ANS)

Par l’association « Contes & châteaux

15H30-17H PETITS CONCERTS D’HIVER

Par l’école de musique et de danse

SALLE ANNIE AUBERT

15H30-17H ATELIERS CRÉATIFS

HALL DES COLONNES

16H30-18H30 PRÉSENCE DU PÈRE NOËL

SALLE 1

17H-17H30 SPECTACLE DE DANSE

“Scat Noizet” version jazz de Casse Noisette par les

élèves de l’école de musique et de danse.

19H ORCHESTRE

De l’école de musique et de danse.

19H40 CONCERT NO NAMÉ

Groupe pop rock de l’école de musique et de danse.

BALCON

18H30 & 19H30 CONCERT DE TUBABONES

Sous la halle :

15H30-17H30 ATELIERS CRÉATIFS

ENTRE 18H ET 20H30

DÉAMBULATION D’ÉCHASSIERS

« Les anges de passage » par la compagnie Le Passage.

DÈS 20H15 CHANTS COMMUNS ET CONNUS

Par l’association Zik en scène

École de musique et de danse

17H30 DISTRIBUTION DES LAMPIONS

CHANTS DE NOËL AVEC LES TUBABONES

& DÉPART LUMINEUX DES ÉCHASSIERS

18H DÉPART DÉAMBULATION AUX LAMPIONS

Salle du Mascaret

16H30 SPECTACLE « EN AVENT LA MUSIQUE

De la compagnie “Les Caprices de Marianne” spectacle musical

durée 35 min. Dès 3 ans

Parc de Carpinet

17H25 / 18H55 / 20H10 SPECTACLE DE FEU

Et aussi Créations d’oiseaux en papier, lampions express et décorations de Noël, Furoshiki(emballage cadeau), maquillage et d’autres surprises !

Avec la participation de l’ABCS

