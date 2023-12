Cet évènement est passé Téléthon colonnes, mascaret Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Téléthon colonnes, mascaret Blanquefort, 25 novembre 2023, Blanquefort. Téléthon 25 novembre 2023 – 21 décembre 2024 colonnes, mascaret Retrouvez toute la programmation du Telethon 2023 : Samedi 18 et dimanche 19 novembre :

Tournoi de badminton, gymnase de Fongravey (participation libre) Samedi 25 novembre : Piscine (participation libre) : Baptême de plongée – 15h – 17h

Aqua zen – 17h – 17h45 Mascaret (participation libre) « Contes jeunes publics » – 18h – 19h

Théâtre « Saynettes » – 20h – 21h Vendredi 1er décembre :

20h30 au Mascaret

Concert Jazz / Bossa

5 € Samedi 2 décembre :

Halle du marché 9h – 12 h (participation libre) :

Stand et challenge vélo lumineux Centre commercial La Renney 10h-17h/ 2 €

Baptêmes motos & expo motos et autos anciennes

Musique bretonne 10h-12h ( participation libre)

Challenge vélo lumineux 14h -17 h ( participation libre ) ABCS

Randonnée solidaire 14H – 15H30 (participation libre) Salle polyvalente de Fongravey

Danse country 11h -12h30 / 5 €

Fit stick 13h30 -14h30 / 5€

Zumba 14h30 -15h30 / 5 € dès 16 ans Stage tango 16h – 17h30 (10 € le stage / 18 € les 2 stages de danse)

Stage danse en ligne 18h – 19h

Auberge espagnole 19h30 – 20h30

Soirée dansante 21h – 1h (8 € la soirée seule) Dimanche 3 décembre

Les Colonnes

Journée jeux de rôles, société, cartes 10h – 19h (participation libre)

Salle Polyvalente de Fongravey

Méga Loto 15h (prix au carton) Jeudi 7 décembre

Les Colonnes

Chorale 18h30 – 20h – 2 € Vendredi 8 décembre

Salle Polyvalente de Fongravey

Concert blues/jazz/soul – 20 h – 5 € Samedi 9 décembre

Halle du marché

Stand fête de la lumière & challenge VÉLO lumineux 15h – 21 h (participation libre)

Gymnase du Port du Roy

Matchs de volley 13h – 23h (participation libre) Dimanche 10 décembre

Salle polyvalente de Fongravey

Spectacle de danse 14h30 – 5€ Lundi 11 décembre

Mascaret

Théâtre – 20h (participation libre) Dimanche 17 décembre

Gymnase du Port du Roy

Matchs de basket – 11h – 17h (participation libre) Dimanche 21 janvier

Église Saint-Martin

Chorale & ensemble flûte – 17h30 (participation libre) colonnes, mascaret Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

2024-12-21T17:30:00+01:00 – 2024-12-21T20:00:00+01:00 Téléthon Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu colonnes, mascaret Adresse Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Lieu Ville colonnes, mascaret Blanquefort latitude longitude 44.908898;-0.630036

colonnes, mascaret Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/