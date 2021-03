Perpignan Made in Perpignan Perpignan, Pyrénées-Orientales Colonnes d’expression Made in Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Associer des journalistes avec des jeunes issus de tous les territoires, notamment des quartiers populaires, pour qu’ils se racontent, qu’ils partagent leurs expériences sur des sujets dont ils sont acteurs ou témoins, qu’ils partagent leurs regards sur le racisme, l’antisémitisme, la haine et les discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle.

Sur inscription

Atelier média d'accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans à l'expression par des journalistes professionnels. Publication des articles produits sur le site d'information de proximité Made In Perpignan.

2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-23T09:00:00 2021-03-23T17:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T17:00:00;2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T17:00:00

