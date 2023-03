Pister les créatures fabuleuses Colonnes, 4 avril 2023, Blanquefort.

Sur la piste, sous les étoiles

Partons en forêt ou en montagne ! Un sac à dos, une gourde, un bon coupe-vent et les indispensables jumelles. Indispensables, vraiment ? Les animaux, la plupart du temps, se cachent… mais laissent des traces, et à travers elles, il est possible d’imaginer les mille histoires qu’elles portent. Ici, l’invisible se devine dans le son. Comme dans un studio de bruitage, la comédienne Éléonore Auzou-Connes fait naître en direct les fragments d’un paysage sonore et emporte à sa suite les pisteurs que nous sommes, toutes oreilles déployées. À l’affût des loups, des ours, des lynx, l’adrénaline monte dans nos veines. Adapté de la conférence du pisteur et philosophe Baptiste Morizot, ce spectacle aiguise la curiosité et réenchante nos relations au monde.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-04T20:30:00+02:00 – 2023-04-04T21:30:00+02:00

