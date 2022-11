Le Choeur Colonnes, 10 mars 2023, Blanquefort.

Le Choeur Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Colonnes

Fanny de Chaillé

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Dénominateur commun

Fanny de Chaillé est de ces artistes avec lesquels la complicité est immédiate, qui lient avec le public une amitié le temps de la représentation. Sur la scène, la force du lien est là, visible, palpable. Il bat. Vivant. La joie aussi est perceptible. Dans le jeu de ces très jeunes interprètes. Dans l’écoute des spectateurs que l’écriture, le montage, l’interprétation et la mise en mouvement étonnent et éblouissent.

Véritable partition musicale, éclairée de poèmes, de chuchotements entremêlés de récits intimes où les petites histoires croisent la grande, Le chœur déploie un souffle commun, millimétré. Ludique et brillante, savante et populaire, cette dernière création dessine une chorégraphie corporelle et sonore, où s’invente une manière joyeuse et libre de faire du théâtre.



Marc Domage