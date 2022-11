Histoire(s) de France Colonnes, 3 mars 2023, Blanquefort.

Compagnie du Double

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Roman national

La Coupe du Monde de 1998 peut-elle entrer dans les livres d’histoire ? Le débat agite Arthur, Ibrahim et Camille, trois élèves de 6e invités par leur professeur à rejouer en classe des passages de l’histoire de France. Costumes, décors, accessoires : rien n’est laissé au hasard. Mais rapidement, le groupe se confronte à la prétendue vérité historique. Les femmes de l’âge de Pierre chassaient-elles ? Les collégiens questionnent les stéréotypes, redonnent une place aux invisibles des manuels scolaires. Voilà que par le jeu, ils interrogent notre récit national. Tonique et drôle, menée avec l’énergie d’un bon film d’aventure, la pièce écrite par Amine Adjina éclaire les manques d’une histoire en creux, tout en célébrant le plaisir de jouer et d’être ensemble.



