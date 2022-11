La Conf de ta life ou comment on est allé là bas pour arriver ici ? Colonnes, 2 mars 2023, Blanquefort.

Compagnie La Sensitive

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

L’absurdité comme remède à l’anxiété

Prenons un spécimen référencé scientifiquement (Homo Sapiens) et observons comment, méthodiquement, ce dernier a ravagé son habitat. Les spectateurs, venus probablement d’une autre planète, découvrent cette histoire rocambolesque : d’abord pataud dans les grottes préhistoriques, Sapiens s’entiche très rapidement de voyages en avion. Comment freiner quand le mur est trop près ? Un duo déjanté formé par une conférencière désabusée et un clown virtuose, interprète toute une galerie de personnages délirants, envisage les hypothèses les plus folles. Drôle, grinçante et décalée, La Conf’ appelle à choisir ce que l’on souhaite voir pousser comme futurs sous nos pas, pour ici et maintenant ; et ensemble, écrire la suite.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T20:30:00+01:00

2023-03-03T22:00:00+01:00

Michel Nicolas