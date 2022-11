Sandrine ou Comment écrire ENCORE des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime la pole dance) Colonnes, 24 janvier 2023, Blanquefort.

Sandrine ou Comment écrire ENCORE des spectacles quand on est féministe (et qu’on aime la pole dance) 24 et 25 janvier 2023 Colonnes

Compagnie L’Œil de Pénélope / Solène Cerutti

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

My body, my power

Jogging rose, sac de sport à paillettes à la main, talons de plus de 10 cm aux pieds : Solène Cerutti détonne. Actrice et danseuse formée chez Maguy Marin, elle met l’humain au centre de sa création, sous l’éclairage de l’anthropologie. Après avoir mis en lumière des femmes de marins puis s’être immergée dans le milieu de la chasse, elle questionne en culotte et soutien-gorge le regard que notre société porte sur la pole dance : une activité sexualisée qui aguiche le regard des hommes ? Une contorsion hyper physique ? Pièce chorégraphique et théâtrale, Sandrine interroge, la tête en bas, bras bien arrimés à la barre, le regard que la société porte sur le corps des femmes pour mieux renverser nos a priori.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T20:30:00+01:00

2023-01-25T21:30:00+01:00

Garance Li