Les gros patinent bien Colonnes, 10 janvier 2023, Blanquefort.

Les gros patinent bien 10 – 13 janvier 2023 Colonnes

Compagnie Le Fils du grand Réseau

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

Tout en carton !

Qui adore les cartons ? Les enfants, et les chats : ils en font des cabanes ! Le duo burlesque formé par Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois aussi. Leur créativité propulse le spectateur dans un road trip effréné : des plaines du Nord, en traversant l’Écosse à l’Océan Pacifique plein de sirènes et de bestioles en voie de disparition. Avec eux tout est possible, en restant aussi immobile que le narrateur l’est sur scène. Le paysage qui défile sous nos yeux est le résultat d’une mécanique géniale et simplissime. C’est le fruit de notre imagination, alimentée par Pierre Guillois. Frénétique, il illustre chaque étape du voyage par des centaines de panneaux, autant de pays, d’accessoires ou de personnages rencontrés… Une performance d’acteurs hilarante et vertigineuse.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:00:00+01:00

Fabienne Rappenneau