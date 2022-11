Trop près du mur Colonnes, 13 décembre 2022, Blanquefort.

Trop près du mur 13 et 14 décembre Colonnes

Typhus Bronx

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international.

La petite personne

Jeu habité, poésie sans filtre, humour trash : les spectacles de l’acteur Typhus Bronx ne laissent jamais indifférents. Le clown pour adultes consentants propose dans sa nouvelle création une rencontre avec… son créateur. Car Typhus a émis un souhait : il voudrait un compagnon pour partager sa « folitude », un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Donner tout son amour, éduquer, transmettre l’obéissance et la désobéissance face à la violence du monde : Trop près du mur n’est évidemment pas un guide clair et rassurant pour aider bébé à bien grandir. Dans la lignée du Delirium du Papillon et de La petite histoire qui va te faire flipper ta race, Emmanuel Gil déstabilise et souffle dans une même réplique la tendresse et l’oppression. Très fort.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T20:30:00+01:00

2022-12-14T22:00:00+01:00

Fabien DEBRABANDERE