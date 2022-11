Thomas joue ses perruques Colonnes, 6 décembre 2022, Blanquefort.

Thomas joue ses perruques 6 – 8 décembre Colonnes

Thomas Poitevin

Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants). Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

Quel toupet !

Avez-vous déjà vu jouer sur scène « un Coton-Tige attifé d’un plumeau » ? C’est ainsi que se décrit Thomas Poitevin, agitateur dont les pastilles Instagram* ont affolé les compteurs en temps de confinement. Mais voilà, le Coton-Tige a un sacré humour et un sens aigu de l’observation. Jamais à court d’inspiration, il met sur pied un seul-en-scène, passage à la vie réelle de son trombinoscope perruqué. Avec l’aide d’auteurs complices, il donne vie à une ribambelle de microfictions tragi-comiques, plus sensibles qu’elles n’y paraissent. Enchaînant les personnalités comme il change de perruque, du papy, ancien des forces spéciales, à la bourgeoise au bord de la crise de nerf, le comédien prend le public pour confident et livre ses névroses, coups de gueule, désillusions avec dérision et tendresse. Poilant.

