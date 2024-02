« Colonisation & Propagande » à Givors Maison du fleuve Givors, lundi 5 février 2024.

« Colonisation & Propagande » à Givors L’exposition pédagogique « Colonisation & Propagande » sera présentée à Givors du 29 janvier au 10 février 2024. Lundi 5 février, 08h30 Maison du fleuve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T08:30:00+01:00 – 2024-02-05T09:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T08:30:00+01:00 – 2024-02-05T09:00:00+01:00

L’exposition pédagogique « Colonisation & Propagande » sera présentée à Givors à partir de fin janvier. Celle-ci fait partie de l’important programme « Histoire & culture coloniale » du Groupe de recherche Achac dont l’objectif est une meilleure compréhension du discours colonial et des imaginaires de propagande de l’histoire coloniale française. À travers cette exposition et l’ouvrage « Colonisation & propagande. Le Pouvoir de l’image » (Cherche midi), écrit par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Alain Mabanckou et Dominic Thomas, qui vient l’accompagner, le visiteur peut appréhender les supports utilisés par l’État français (mais aussi dans l’espace publicitaire ou culturel) pour véhiculer ses idées et justifier la colonisation. À l’aide d’institutions comme l’Agence économique des colonies, l’État français a produit une quantité considérable d’images et d’objets du quotidien contribuant à construire l’imaginaire colonial. Le journal Le Paratonnerre a réalisé un entretien avec l’historien, spécialiste du fait colonial, Pascal Blanchard dans lequel il revient sur ces mécanismes de conquête de l’opinion dans le contexte colonial. Pascal Blanchard donnera une conférence autour de ce thème le 7 février 2024 à 17h00 à Givors à la Maison du Fleuve.

Maison du fleuve 3 Pl. de la Liberté, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

exposition colonisation