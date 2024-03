Colonisation française et inégalités économiques : quels rapports ? Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, mercredi 3 avril 2024.

Colonisation française et inégalités économiques : quels rapports ? Par Denis Cogneau, à partir de son ouvrage « Un empire bon marché » Mercredi 3 avril, 18h30 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Dans la limite des places disponibles

Au XIXe siècle, la France s’est lancée dans la colonisation de pays entiers en Afrique et en Asie. Comment les sociétés dominées ont-elles été bouleversées, et quel développement économique et social ont-elles connu ? La décolonisation est-elle achevée aujourd’hui ?

Denis Cogneau (économiste, professeur associé à la PSE, directeur de recherche à l’IRD, directeur d’études à l’EHESS) répond à ces questions en décrivant avec précision les États coloniaux et leur fonctionnement et leurs effets économiques.

Une conférence co-organisée par l’APSES-Limousin et la Bfm de Limoges.

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.apses.org/ »}]