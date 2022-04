#COLONIES : un spectacle immersif Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles Calvados Expérience déroutante de théâtre immersif, #COLONIE.S est une fable de science-fiction qui nous invite à la déambulation dans des bâtiments transformés par les procédés de la réalité augmentée.

Embarquez pour #COLONIE.S, un spectacle immersif au cœur de la Grande Halle du Wip, transformée en une colonie spatiale abandonnée. Ce spectacle itinéraire détourne un cliché de la science fiction pour réinventer une fable écologique.

