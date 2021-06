Colonies de vacances multi activités à Castelmoron-sur-Lot Centre MFR, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Castelmoron-sur-Lot.

Colonies de vacances multi activités à Castelmoron-sur-Lot

du dimanche 4 juillet au samedi 10 juillet à Centre MFR

Direction le Sud-Ouest dans un contexte chalereux et verdoyant. Le centre situé à Castelmoron-sur-Lot, accueillera vos enfants pour des programmes d’activités funs et sportifs. Trois formules sont proposées : – Colonies sports nautiques avec de la voile, du canoë, du paddle et de l’aviron – Colonies aventure avec du tir à l’arc, du VTT, de l’escalade mais aussi de la voile et de l’accrobranche – Colonies escalade: programme fondé sur l’apprentissage de l’escalade mais aussi d’autres activités comme la canoë ou l’accrobranche. Ces colonies de vacances Multi-activités sont orientées vers la découverte de nouvelles pratiques et de nouveaux sports, l’apprentissage et le dépassement de soi ainsi que l’aventure.

699€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre MFR Castelmoron-sur-lot Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T23:59:00;2021-07-05T00:00:00 2021-07-05T23:59:00;2021-07-06T00:00:00 2021-07-06T23:59:00;2021-07-07T00:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00