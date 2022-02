#COLONIE.S Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 17 février 2022, Le Moulon.

#COLONIE.S

du jeudi 17 février au samedi 19 février à Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

Le spectacle–itinéraire détourne un cliché de la science-fiction pour réinventer une fable écologique dont nous sommes les protagonistes. #COLONIE.S est le résultat d’une résidence de recherche-création menée en 2020, en immersion dans l’ENS Paris-Saclay, et en interaction directe avec le département d’enseignement et de recherche (DER) de biologie, le département de design et le département d’enseignement et de recherche (DER) des sciences humaines et sociales (SHS). Conception – mise en scène – mise en son : Frédéric Deslias Écriture et dramaturgie : Norbert Merjagnan Designer : Charles Ayats Création du dispositif numérique : Yann Rayon (Brother.System), Benjamin Kuperberg, Xavier Boissarie, Tomek Jacobin, Stéphane Cousot (Nodal.Studio) Interface électronique et lumière : Jacques Boüault, Benjamin Kuperberg Costumes : Dorota Kleszcz, assistée de Louise Watts et Marion Bresson Conseils, ressources et regard extérieur : Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Conseil scientifique : Ecosystème des laboratoires de Paris-Saclay Administration : Fanny Deffarges Performer / collaboration dramaturgique : Jana KLEIN

5€-20€

Le spectacle #COLONIE.S vous embarque au coeur du bâtiment/site de l’ENS Paris-Saclay, transformé en une colonie spatiale abandonnée.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne



