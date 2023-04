Découverte des Fonds Marins Colonie l’Espoir, 20 août 2023, Le Grau-du-Roi.

Découverte des Fonds Marins 20 – 26 août Colonie l’Espoir 500€

Nous proposons un séjour de vacances autour de la découverte des fonds des Mers.

Pendant le séjour nous pourrons découvrir lors de plongée sous-marine les fonds du littoral méditerranéen. Un passage par les locaux de la CESTMED (centre de soins des tortues de mers) et par le Seaquarium avec la visite guidée. Toutes ces activités nous permettront un apprentissage et une sensibilisation à notre impacte sur la nature.

La tenue d’un carnet de voyage pendant le séjour permettra aux enfants de conserver une trace des découvertes et surtout un souvenir.

Colonie l'Espoir 953 Route de Carnon, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Port Camargue Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T14:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T12:30:00+02:00

