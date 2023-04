Eco-Plage Colonie l’Espoir, 21 juillet 2023, Le Grau-du-Roi.

Eco-Plage 21 – 30 juillet Colonie l’Espoir 550€

Ils pourront participer à un séjour autour de la découverte et la sensibilisation à la faune et flore du Littoral. Au travers de la rédaction d’article pour un magazine créé par les jeunes et pour les jeunes le séjour sera rythmé entre des activités spécifique, des jeux et des baignades.

Il pourront ainsi par la mise en place du méthodologie participer au passage d’information et de message pour les autres enfants.

Sans oublier qu’ils sont en vacances, le séjour gardera un côté ludique et chaleureux.

Colonie l’Espoir 953 Route de Carnon, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Port Camargue Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://colonielespoir.fr »}, {« type »: « email », « value »: « colo.espoir@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466849046 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T12:00:00+02:00

mer plage

Colonie Espoir