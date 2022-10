Apprentissage et découverte du littoral Landais Colonie Les Mauras Maurs Catégories d’évènement: Cantal

Apprentissage et découverte du littoral Landais Colonie Les Mauras, 25 octobre 2022, Maurs. Apprentissage et découverte du littoral Landais 25 octobre – 2 novembre Colonie Les Mauras

adhésion familiale à CASSIS de 10€, 824€, possibilité d’utiliser les bons ATL CAF

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur mi Colonie Les Mauras 273 route des Mauras 40200 Sainte Eulalie en Born Maurs 15600 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 9 jours à Saint Eulalie en Born (40200), à proximité de Bordeaux, dans un centre fixe de plusieurs bâtiments et possédant un joli parc arboré propice aux activités d’extérieur et au respect des gestes barrières ! A moins de 20 km de la mer et proche des lieux d’activités. Toujours sous forme ludique, nous développerons des activités éducatives qui permettront de ne pas avoir une coupure avec l’école ! Le cadre apprenant ludique du séjour :

– Des ateliers de création d’animations, d’expression corporelles, de saynettes, de jeux de rôles et d’écriture seront proposés quotidiennement dans l’objectif de rendre les jeunes acteurs et seront un prétexte pour revoir l’orthographe, la grammaire, la mémoire, l’oral !

– activités culinaires !

– Observation de la faune et de la flore locale, footing sur le sentier de Pontenx les forges / Sentier du Bourg vieux, balades en forêt Et pour s’amuser tous ensemble :

– Une journée au parc de loisirs Bisc’aventure

– Une journée découverte de la ville de Bordeaux et de ses monuments

– Une sortie au KART CENTER à Biscarosse Sans oublier : les veillées, les activités fils rouges, les copains et tout ce qui anime une colo, pour un séjour inoubliable ! — Nota sur l’organisation :

Centre de 70 lits, séjour plafonné à 40 participants.

Equipe d’animation composée de permanents qualifiés et de saisonniers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T20:00:00+02:00

2022-11-02T13:00:00+01:00

