Les séjours, stages et colonies de vacances musique « Rock The Casbah » s’adressent aux jeunes de 8 à 25 ans. Ces séjours proposent les conditions idéales pour une véritable immersion dans le monde de la création et de l’expression artistique autour du son et des musiques actuelles. Les points forts de nos séjours : – 1 animateur pour 5 participants – tous les animateurs sont des professionnels de la musique – 1 salle entièrement équipée de matériel professionnel pour chaque groupe – 5 heures par jour d’ateliers artistiques – pédagogie axée sur la création collective Les ateliers musique proposent de : – jouer collectivement et individuellement avec les instruments amplifiés ou acoustiques – apprendre à jouer avec les autres, faire attention à l’́équilibre musical (tous doivent s’entendre) – créer des compositions où chacun apporte sa touche musicale, son feeling – inventer, créer, transformer, enregistrer des sons – explorer sa voix, chanter à plusieurs, chant choral, coaching vocal – se produire devant ses amis et en public – jouer une partie en solo, essayer d’improviser – inventer des paysages sonores, des ambiances variées – travailler son instrument et aborder des styles différents – s’initier et se perfectionner à tous les instruments (basse, batterie, chant, guitare, percussions, piano, synthé, etc.) En juillet, nous proposons un séjour musique en itinérance en chariot dans la montagne Noire ! Nous organisons aussi un stage musique pour les adultes sur un week-end en avril. Séjours artistiques musique, cinéma, théâtre et danse « Rock The Casbah », séjours déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Tarn. Association « Séjours Rock The Casbah » sejoursrockthecasbah.com Rejoignez-nous ! facebook.com/SejoursRockTheCasbah instagram.com/sejoursrockthecasbah youtube.com/channel/UCUDCbUjh_y3Vuj2nfeUV8BQ flickr.com/photos/sejoursrockthecasbah/albums

à partir de 450 €

