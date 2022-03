Colonie de vacances l’auberge des korrigans Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-07-08 – 2022-08-23

Montfort-sur-Meu

Chaque été, l'association Wakanga organise plusieurs séjours de vacances d'une durée de 9 à 10 jours dans l'abbaye Saint-Jacques. Les enfants décident chaque jour des activités mises en place selon les envies du moment et les possibilités offertes par l'environnement. L'association aménage le centre pour créer diverses salles d'activité (bricolage, cuisine, papeterie, spectacle, ludothèque, bibliothèque) et profite de son environnement (forêt, piscine de Montfort, lac de tremelin, accrobranche).

info@wakanga.org +33 2 99 09 12 39 http://www.wakanga.org/sejour/colonie-auberge-des-korrigans

