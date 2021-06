Colonie de vacances inclusive itinérante « Nature & Confiance » pour les 10-17 ans L’Abeille Verte, 22 août 2021-22 août 2021, Ramouzens.

du dimanche 22 août au samedi 28 août à L’Abeille Verte

### **VOS ENFANTS ONT ENVIE DE SE RETROUVER EN NATURE ET ENTRE COPAINS ? ILS SONT CURIEUX ET SENSIBLES ?** Avec tous ces protocoles, la vie se complexifie… Que diriez-vous de faire profiter vos enfants de : – une déconnexion des écrans et du quotidien, – une dose de confiance en soi et en l’autre, – un bol d’air et de découvertes en nature, – un grand souffle de chaleur humaine et de liberté, – un coup de pouce pour développer les attitudes nécessaires aux apprentissages et compétences fondamentales à la réussite… avant de reprendre le chemin de l’école ? ### **PARCE QUE VIVRE ET CONSTRUIRE ENSEMBLE, C’EST NOTRE NATURE !** AU MENU : – Marche et projets, en groupe, inspirés par la nature, exploration et cuisine, apprentissage de l’autonomie et de la coopération, créations et constructions en tout genre, reconnexion au vivant… ; – A 7, dans une ambiance familiale, avec un taux d’encadrement important (1 animateur.trice qualifié.e pour 3 à 4 enfants) afin d’accompagner au mieux les envies et besoins spécifiques de chaque enfant ; – Hébergement au choix (tente igloo à 2, hamac, belle étoile) et repas sains, au maximum bios et locaux, avec les légumes produits sur place. [[http://labeilleverte.org/](http://labeilleverte.org/)](http://labeilleverte.org/)

510

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

L’Abeille Verte ramouzens Ramouzens Gers



