EXPLORADOS COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES, 31 juillet 2023, Pierrefiques. EXPLORADOS 31 juillet – 11 août COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 898 Découverte à VTT (VTT personnel du jeune) des villages avoisinants du Centre. Pratique d’activités sportives variées : kayak de mer, paddle, accrobanche, baignade, vélo-rail, escalade …

Le jeune devra fournir une attestation de capacité à se déplacer dans l’eau sur un parcours de 25 mètres avec passage sous une ligne d’eau posée et non tendue délivrée par un Maitre-Nageur.

Confection repas débrouillardise, feu de camp. COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 156 RD39 – Hameau le Camp Américain – 76280 PIERREFIQUES Pierrefiques 76280 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.afgamontivilliers.fr »}, {« type »: « email », « value »: « afgamontivilliers@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.32.79.56.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

