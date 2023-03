CIN’ETE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Catégories d’Évènement: Pierrefiques

Seine-Maritime

CIN’ETE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES, 17 juillet 2023, Pierrefiques. CIN’ETE 17 – 28 juillet COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 742 Réalisation d’un scénario, découpages en scènes, repérage des lieux, recherche de costumes et accessoires, tournage, prise de son ….

Baignade, activités sportives, veillées, complètent le programme. COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 156 RD39 – Hameau le Camp Américain – 76280 PIERREFIQUES Pierrefiques 76280 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.afgamontivilliers.fr »}, {« type »: « email », « value »: « afgamontivilliers@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.32.79.56.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00 film scénario

Détails Catégories d’Évènement: Pierrefiques, Seine-Maritime Autres Lieu COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Adresse 156 RD39 - Hameau le Camp Américain - 76280 PIERREFIQUES Ville Pierrefiques Departement Seine-Maritime Age min 11 Age max 15 Lieu Ville COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques

COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefiques/

CIN’ETE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 2023-07-17 was last modified: by CIN’ETE COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 17 juillet 2023 COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Pierrefiques

Pierrefiques Seine-Maritime