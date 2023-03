LA COLO DES BONS COPAINS COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Catégories d’Évènement: Pierrefiques

LA COLO DES BONS COPAINS 17 – 28 juillet COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 749 Le jeu et le plein air sont rois : jeux de forêt et de pleine nature … Du sport loisirs : football, jeux sportifs, basket ball … Des fêtes : déguisements, maquillage, journées à thème … Veillées : casino, cabaret, contes, jeux ….. Des activités calmes : artisanat, jeux de société, journalisme, théâtre …. COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 156 RD39 – Hameau le Camp Américain – 76280 PIERREFIQUES Pierrefiques 76280 Seine-Maritime Normandie

2023-07-17T00:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00 jeux de forêt sport loisirs

