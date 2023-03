CABANES ET AVENTURES EN FORET COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES Pierrefiques Catégories d’Évènement: Pierrefiques

CABANES ET AVENTURES EN FORET COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES, 9 juillet 2023, Pierrefiques. CABANES ET AVENTURES EN FORET 9 – 13 juillet COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 316 Construction d’une cabane avec branches et fougères, surprendre les bruits du soir, la vie de la forêt la nuit … Construire un arc et des flèches, mouler une empreinte de chevreuil … Activités manuelles, veillées, spectacles, feu de camp. COLONIE DE VACANCES DE PIERREFIQUES 156 RD39 – Hameau le Camp Américain – 76280 PIERREFIQUES Pierrefiques 76280 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.afgamontivilliers.fr »}, {« type »: « email », « value »: « afgamontivilliers@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.32.79.56.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T00:00:00+02:00 – 2023-07-13T18:00:00+02:00 jeux de forêt arcs et flèches

