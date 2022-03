Colonie de vacances cinéma Rock The Casbah 2022 Ineopole Formation, 24 avril 2022, Brens.

Colonie de vacances cinéma Rock The Casbah 2022

du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril à Ineopole Formation

Les séjours, stages et colonies de vacances cinéma « Rock The Casbah » s’adressent aux jeunes de 8 à 17 ans. Ces séjours proposent les conditions idéales pour une véritable immersion dans le monde de la création et de l’expression artistique autour de l’image, de la vidéo, du cinéma d’animation, etc. Les points forts de nos séjours : – 1 animateur pour 5 à 7 jeunes – tous les animateurs sont des professionnels du cinéma – 1 salle entièrement équipée de matériel professionnel pour chaque groupe – 5 heures par jour d’ateliers artistiques – pédagogie axée sur la création collective Les ateliers cinéma proposent de : – se familiariser avec le langage cinématographique – découvrir les différentes étapes de la création d’un film : écriture du scénario, du story-board, des dialogues – découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un film : tournage, montage – expérimenter les différentes techniques du cinéma d’animation en stop-motion et pixilation (avec objets et personnes) – utiliser les outils nécessaires à la réalisation d’un film : caméra, ordinateur, micro, logiciel d’animation et de montage Nous organisons aussi un stage cinéma pour les adultes sur un week-end en avril ! Séjours artistiques musique, cinéma, théâtre et danse « Rock The Casbah », séjours déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Tarn. Association « Séjours Rock The Casbah » sejoursrockthecasbah.com Rejoignez-nous ! [https://www.facebook.com/SejoursRockTheCasbah/](https://www.facebook.com/SejoursRockTheCasbah/) [https://www.instagram.com/sejoursrockthecasbah/](https://www.instagram.com/sejoursrockthecasbah/) [https://www.youtube.com/channel/UCUDCbUjh_y3Vuj2nfeUV8BQ](https://www.youtube.com/channel/UCUDCbUjh_y3Vuj2nfeUV8BQ) [https://www.flickr.com/photos/sejoursrockthecasbah/albums/](https://www.flickr.com/photos/sejoursrockthecasbah/albums/)

Sur inscription

Ineopole Formation 823 avenue de la Fédarié Brens Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T19:00:00 2022-04-24T22:00:00;2022-04-25T08:00:00 2022-04-25T23:00:00;2022-04-26T08:00:00 2022-04-26T23:00:00;2022-04-27T08:00:00 2022-04-27T23:00:00;2022-04-28T08:00:00 2022-04-28T23:00:00;2022-04-29T08:00:00 2022-04-29T23:00:00