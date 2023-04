Séjour Aventure n°3 colonie BOIS DE BERTRAND, 23 juillet 2023, Génolhac.

Les activités spécifiques de ce séjour :

– 10 ans

Accrobranche: Parcours d’accrobranche au bord du lac de Villefort.

Colo-Lanta : Grande journée valorisant l’esprit d’équipe et l’autonomie à travers une série d’épreuves inspirées du jeu télévisé Koh-Lanta !

Construction d’une base d’explorateur: Construction de Tipis, d’ameublement, et d’équipement d’aventurier à l’aide d’éléments naturels !

+ 10 ans

Rallye : Véritable jeu de piste par équipe à travers les villages environnants, les plus rapides remporteront la victoire !

Escape Game : En équipe les enfants devront percer les mystères d’une série d’énigmes pour accomplir la mission !

Course d’orientation: Grande journée autour de la colonie, les enfants en équipe découvriront les environs en apprenant à se servir d’une carte et d’une boussole !

colonie BOIS DE BERTRAND 30450 GENOLHAC Génolhac 30450 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T08:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-30T12:28:00+02:00