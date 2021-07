Sospel Le mas Fleuri Alpes-Maritimes, Sospel Colonie apprenante « patrimoine et découverte de la faune et de la flore » Sospel Le mas Fleuri Sospel Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Le mas Fleuri

Nous favorisons le coté éducatif et apprenant à l’aide d’activité tel que l’élevage de la ferme caprine , ou durant 2 mâtinés nous découvrirons comment se déroule la vie a la ferme, la traite et conduite des troupeaux au pâturage de proximité sur le site de Breilsur Roya. Découvrir et expliquer la vie de la petite ferme ou nous nourrirons les animaux et où nous seront initier à l’entretien des animaux sur la commune de Castillon. La visite du Fort st Roch et les randonnées organiser nous permettrons de découvrir le patrimoine de Sospel et ses alentours. Le camping a en sa possession, une piscine ou les pré-adolescents pourront se détendre et profiter sous la surveillance d’un surveillant baignade et des animateurs. Ce séjour initiera les prés adolescents aux différentes techniques de « camping sous tente « (en cas d’orage ou de forte pluie le camping possède une grande salle de restauration pour s’y rapatrié) En ce qui concerne les repas, un piquenique est prévu par le restaurant du camping et le diner ce ferra en plat chaud dans la salle de restauration. Les critères sont orientés vers les publics prioritaires : – issus de familles isolées, monoparentales, ou situation socio-économique précaire – enfants/jeunes en situation de handicap – enfants/jeunes bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance (ASE) – ayant perdu le lien avec l’école / ne disposant pas de connexion Internet – enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

Sur dossier d’inscriptions guichet unique . 50€ par colonies demander au familles. Critères prioritaire de sélection (voir description)

Colonie 1 : Du 12 au 16 Juillet, pour les 11 à 13 ans, Le Mas Fleuri à Sospel Thématique : Patrimoine et découverte de la faune et de la flore Pour 16 jeunes Le mas Fleuri 373 route du paraïs, 06380 Sospel Sospel Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T07:30:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T18:30:00

Lieu Le mas Fleuri Adresse 373 route du paraïs, 06380 Sospel Ville Sospel