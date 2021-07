Colonie apprenante « Les civilisations » à Tourtour les diablotins,Beauveset, 23 août 2021-23 août 2021, Tourtour.

du lundi 23 août au vendredi 27 août à les diablotins, Beauveset

Une aventure grandeur nature qui permettra aux adolescents de vivre un séjour en immersion et qui propose des activités apprenantes, ludiques de loisirs, d’initiation aux pratiques sportives et culturelles tout en sensibilisant le public aux droits et aux devoirs à la civilité. Jeux de rôle grandeur nature, rêves et veillées, mise en costume, ateliers thématiques apprenants autour des différentes civilisations historiques. Le jeu de rôle grandeur nature permettra aux jeunes de vivre un scénario, une aventure, en somme, une histoire directement inspirée de leur univers de prédilection (bd, cinéma, jeux vidéo)… Durant la semaine d’aventure, les jeunes vont être invités à interpréter un rôle qui sera le leur pour toute la durée du jeu et du séjour, c’est-à-dire qu’ils vont eux-mêmes le forger et le développer au fur et à mesure qu’ils le découvrent. Situé dans un cadre remarquable, l’association « Les Diablotins » disposent de ses propres locaux dans un écrin de verdure. Le séjour est organisé en pension complète sous des tentes rondes fournies par le prestataire.

inscription service jeunesse de Menton, Critère prioritaire, Séjour au prix de 50 € pour les familles

du 23/08/21 au 27/08/21 pour 16 jeunes 5 jours 4 nuits

les diablotins,Beauveset 83690 Tourtour Tourtour Var



2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T18:30:00