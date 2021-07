Saint-Étienne-de-Tinée Le collet d'Auron Alpes-Maritimes, Saint-Étienne-de-Tinée Colonie apprenante « Ecologie et Astronomie » à Auron Le collet d’Auron Saint-Étienne-de-Tinée Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Découverte autour de la structure de l’Univers et des différents éléments que l’on y trouve (étoiles, planètes…). Créer le lien avec la science et les mathématiques permettant d’aborder l’environnement et l’écologie à travers l’astronomie. Sport, loisirs et activités ludiques seront au rendez-vous. Une randonnée pédestre et une randonnée à VTT nous permettront d’orienter l’enseignement technique du matériel utilisé, mais aussi la découverte de la Faune et de la Flore présentes sur la commune d’Auron. Le site du Collet d’Auron nous donnera l’occasion de rencontrer un autre accueil collectif de mineurs de la commune de Mandelieu et permettra de renforcer la cohésion sociale malgré la situation sanitaire. En ce qui concerne l’hébergement, seront mises à disposition des chambres en dortoirs de 4 à 5 lits. Le séjour est en demi-pension. Les repas sont donc prévus dès le lundi 26 juillet midi au vendredi 30 juillet jusqu’au goûter.

Inscription au service jeunesse de la ville de Menton, Critère prioritaire, séjour à 50€ pour les familles

