Colonie 2 (13-17 ans) Guillestre : « Canyon et sports » Ce séjour permettra de découvrir des activités autour des canyons de la commune de Guillestre, de s’initier à l’organisation de sorties autour des cours d’eaux, de la préparation du matériel à utiliser, que ce soit pour la découverte d’un canyon ou encore par un parcours raft très sportif. La magie de l’eau, de l’air et de la roche nous immerge dans un bain de nature et d’émotions fortes. Les adolescents seront logés dans une auberge « Entre Guil et Mets » en dortoirs de 4. Le repas est pris en charge par l’auberge : le petit déjeuner, le pique-nique pour le midi et les repas chauds pour les soirs.

inscription service jeunesse de Menton, Critère prioritaire, Séjour au prix de 50 € pour les familles

